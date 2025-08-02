Александр Савенков также отметил, что образование - это способ вхождения детей мигрантов в социальную среду и культуру

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дети мигрантов не должны быть ограничены в получении бесплатного дошкольного, общего и среднего образования. Таким мнением с ТАСС поделился академик Российской академии образования (РАО), доктор педагогических наук Александр Савенков.

1 августа 2025 года председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов.

"Желание человека получить образование, мне кажется, не должно подвергаться ограничениям. Эти ограничения нужно максимально снимать", - сказал он.

Академик также отметил, что образование - это способ вхождения детей мигрантов в социальную среду и культуру. По его словам, неправильно дополнительно ограничивать иностранных детей в обучении, ведь они и так нередко испытывают трудности с языком и адаптацией к новому месту жительства.

В 2024 году в Госдуму группой парламентариев был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законопроект был отклонен в первом чтении.