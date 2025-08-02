Инвестиционным потенциалом обладают около 20 тыс. объектов культурного наследия

Особенно актуальным это является для развития сел, малых городов и опорных населенных пунктов, сообщила заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. объектов культурного наследия из более чем 157 тыс., зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия России, обладают реальным инвестиционным потенциалом. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.

"В едином государственном реестре объектов культурного наследия России - более 157 тыс. объектов культурного наследия. По нашим оценкам, около 20 тыс. из них, то есть порядка 15%, обладают реальным инвестиционным потенциалом. Для его раскрытия важно правильно встроить эти объекты в экономику", - сказала она.

Захарова отметила, что в России необходимо выстроить полноценную систему, которая не позволит многим памятникам быть окончательно утраченными и даст возможность сохранять местную идентичность, развивать туризм, создавать рабочие места и формировать экономический потенциал. По ее словам, особенно актуальным это является для развития сел, малых городов и опорных населенных пунктов. Она добавила, что для решения этой задачи АСИ совместно с регионами, бизнесом и федеральными ведомствами запустило проект "Пронаследие".

В проекте АСИ выделяет два ключевых направления. Это создание современной нормативной базы и новых институциональных подходов и разработка инвестиционных и методических инструментов и тестирование этих решений в 11 пилотных регионах, в число которых входят Архангельская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Пензенская, Свердловская и Ярославская области, а также Забайкальский и Пермский края.

Кроме того, проект "Пронаследие" помогает регионам понять, какие объекты культурного наследия могут быть привлекательными для предпринимателей. "Для этого агентство впервые собирает на одном ресурсе - интерактивной аналитической панели - массив данных об объектах культурного наследия, их статусе, уровне нормативной зарегулированности, градостроительном положении, инфраструктуре и транспортной доступности. Этот инструмент позволит в режиме одного окна видеть масштаб и вариативность возможностей для работы с объектами культурного наследия. Это не просто визуализация, а система навигации, которая показывает плотность ограничений, вариативность сценариев использования и вариативность объектов культурного наследия", - отметила Захарова.

Она добавила, что отдельно готовится каталог лучших практик, главными в котором станут финансовые модели и способы функционального использования под современные запросы зданий для современны нужд. "Наша задача - сделать так, чтобы объекты наследия были не просто охраняемыми, но желанными для инвесторов и интересными для туристов", - подчеркнула Захарова.