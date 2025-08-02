В ЛНР выявлено более 14 тыс. бесхозных жилых помещений

В том числе это квартиры в многоквартирных домах, сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Более 14 тыс. бесхозных жилых помещений, в том числе квартиры в многоквартирных домах, выявлено в Луганской Народной Республике за последние два года. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

"За период 2024-2025 годов органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Луганской Народной Республики выявлено 14 956 жилых помещений, имеющих признаки бесхозяйного имущества, из них МКД (квартиры в многоквартирных домах) - 12 687, индивидуальное жилищное строительство - 2 260. При этом в отношении 6 477 жилых помещений мероприятия прекращены в связи с объявлением собственника", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Аленой Антоновой.

Также выявлен 461 объект нежилого недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, из них 28 объектов - автозаправочные станции, остальные помещения под коммерческим использованием, офисы, склады.

В целом по региону, по данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Луганской Народной Республике, за период с 2023 года по 15 июня 2025 года зарегистрировано 821 065 тыс. прав собственности, в том числе 203 646 тыс. прав собственности на земельные участки.

27 марта 2024 года парламент ЛНР принял закон о передаче в государственную собственность брошенного жителями региона жилья. На получение бесхозяйного жилища в приоритетном порядке могут претендовать работники социальной сферы, силовики и люди, лишившиеся жилья.