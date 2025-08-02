Ручного досмотра со стороны Керчи дожидаются владельцы 870 транспортных средств, время ожидания - около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме по состоянию на 08:00 мск составляет 2360 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 07:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани фиксировалась очередь из 1789 автомобилей со стороны Тамани и 1195 - со стороны Керчи. Время ожидания составляло около четырех и трех часов соответственно.

"08:00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1490 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 870 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.