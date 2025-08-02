Фонд провел пересчет беззаявительно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Социальный фонд РФ провел перерасчет накопительной и срочной пенсионной выплаты, проиндексировав их на 10,98% и 11,32% соответственно. Об этом фонд сообщил в своем Telegram-канале.

"С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии индексированы на 10,98% (против 7% в 2024-м), срочные пенсионные выплаты - на 11,32% (против 6,92%). Обращаться с заявлением не нужно, СФР провел перерасчет беззаявительно", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что Соцфонд РФ продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. Процесс начался в июле и продлится до сентября 2025 года.

В РФ с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Таким образом, если работающий пенсионер завершил свою трудовую деятельность, например, в июле, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его работы.