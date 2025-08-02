Лидер ЛДПР направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить образовательным учреждениям скрывать факты совершения противоправных действий учащимися-мигрантами. Политик предлагает создать методические рекомендации для директоров школ, где будут прописаны необходимые действия при выявлении соответствующих ситуаций.

"Количество противоправных действий в отношении русских детей, совершенных несовершеннолетними мигрантами в школах, растет. Такой вывод можно сделать по результатам мониторинга социальных сетей. Нередко руководство и педагогический состав школ, стремясь сохранить свою репутацию, умалчивают о фактах совершения их учащимися противоправных действий. А в итоге юные преступники уклоняются от ответственности и начинают считать себя безнаказанными", - приводятся слова главы ЛДПР в Telegram-канале партии.

Слуцкий направил соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову 2 августа.