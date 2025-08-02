Время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов, со стороны Керчи - около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме, по состоянию на 09:00 мск, составляет 2 795 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 08:00 мск, очередь на подходе к мосту со стороны Тамани и со стороны Керчи суммарно составляла 2 360 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло около четырех часов, со стороны Керчи - около трех часов.

"09:00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 930 транспортных средств, время ожидания - около 4 часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 865 транспортных средств, время ожидания - около 3 часов", - говорится в сообщении.