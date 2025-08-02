Володин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Председатель Госдумы отметил вклад ВДВ в достижение целей специальной военной операции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ России с Днем Воздушно-десантных войск, отметив их вклад в достижение целей специальной военной операции.

"Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан. Верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи. Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции", - отметил Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Спикер Думы пожелал личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья и успехов в службе.

С 2022 года подразделения ВДВ задействованы в специальной военной операции ВС РФ на Украине. 2 августа 2024 года в Минобороны РФ сообщали, что за время СВО звания Героя России были удостоены 70 военнослужащих ВДВ, всего же более 71 тыс. десантников - участников спецоперации отмечены государственными наградами.

2 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов этого рода войск. День был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.