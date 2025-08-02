Создавать пешеходные переправы начали в городе Тырныаузе, сообщил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. Расчистку дорог для создания пешеходной переправы начали в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), пострадавшем от схода селя. Несмотря на остановку схода грязекаменных масс, угроза повторного ЧП сохраняется, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Оперативная обстановка позволила локально приступить к расчистке наносов. Так, было принято решение о начале работ по улице Заводской (левый берег реки Герхожан-Суу) в направлении федерального моста с возможным последующим открытием пешеходного сообщения по нему", - отметил Коков.

По данным МЧС, уровень реки Герхожан-Суу сейчас в норме. Однако угроза повторного схода селя сохраняется.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел крупный селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС. 31 июля в городе второй раз произошел сход селя. Стихия нарушила функционирование газо-, водо- и энергообеспечения. Автомобильное движение затрудняет размыв дорог и мостов. Оно осуществляется по реверсивной схеме.