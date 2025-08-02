Она посвящена промышленному наследию этого региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Шестой фестиваль "Лето на Заводе" стартовал в Сысерти Свердловской области с масштабной иммерсивной-инсталляции, посвященной промышленному наследию территории. Художники, используя найденные на территории артефакты, "оживили" исторические цеха XVIII века, сообщили ТАСС в пресс-службе кластера.

"Фестиваль открывается с новой инсталляции "Эхо восстановления", которая "переизобретает" процесс производства. Задумка проекта - художественно реконструировать процесс производства на заводе Турчениновых-Соломирских с помощью воображения и предметов, найденных на заводе, но не имея при этом реального представления о том, как осуществлялись производственные процессы во время функционирования завода", - сказали в пресс-службе. Проект объединил световые проекции и звуковое сопровождение.

Кроме того, в программе открытия - лекторий, экскурсия-пленер, где можно нарисовать открытки с видами города под руководством художницы, психоделическое музыкальное шоу от группы Skookiny Deti и выступление брасс-бэнда Nuggers. Также запланирован мастер-класс по игре на африканских барабанах, театральные постановки и новые арт-инсталляции.

Всего в кластере за время фестиваля состоится более 300 различных мероприятий и порядка 70 музыкальных событий, которые посетят, в том числе, группы Funk Power и "Аполоджайз", исполнительница "О! Марго", также приедут композиторы электронной музыки. Тема фестиваля в этом году - "Очевидное и невероятное". По словам организаторов, тема отражает цель, которую ставила перед собой команда при создании кластера, - показать, что в старинных цехах можно создать креативный кластер, который станет местом притяжения жителей региона.

В креативном кластере "На Заводе" летом проходит фестиваль "Лето на Заводе" - каждые выходные гости могут принять участие в тематических мероприятиях: ознакомиться с инсталляциями, посетить кинопоказы, лекторий, экскурсии, творческие мастер-классы и занятия. Проект входит в программу акселерации "100 городов" Агентства стратегических инициатив.