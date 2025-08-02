РСТ предложил сделать на Крымском мосту приоритетный досмотр семьям с детьми

Эти меры связаны с сохранением повышенной транспортной нагрузки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) инициировал организацию приоритетного досмотра для автомобилей с детьми на Крымском мосту в связи с сохранением повышенной транспортной нагрузки. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

По состоянию на утро 2 августа на подъездах к Крымскому мосту сохраняется повышенная транспортная нагрузка. Со стороны Таманского полуострова зафиксирована очередь из порядка 1 930 автомобилей, со стороны Керчи - около 865 транспортных средств. Общее количество автотранспорта, ожидающего проезда, составляет приблизительно 2,8 тыс. единиц. По оценкам специалистов, среднее время ожидания составляет три-четыре часа.

"Сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким потоком отдыхающих в Крым в августе. По данным РСТ, спрос на крымские курорты продолжает демонстрировать устойчивый рост. <…> Курортная инфраструктура Крыма функционирует в штатном режиме и полностью готова к приему туристов. РСТ обращается к соответствующим ведомствам с предложением рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми", - говорится в сообщении.

РСТ рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива, добавили в пресс-службе РСТ.