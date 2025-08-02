Глава российского военного ведомства также поздравил военнослужащих с высокими наградами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Указами президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации полковнику Юрию Пытикову, полковнику Андрею Стрижаку, подполковнику Андрею Сыротюку, лейтенанту Владимиру Королеву, старшему сержанту Александру Коваленко.