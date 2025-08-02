Это в 2,5 раза больше показателя 2010 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 50 млн цветов украсили столицу России в 2025 году, что в 2,5 раза больше показателя 2010 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Цветы - один из лучших способов сделать город добрее и лучше. И потому мы стремимся увеличивать количество цветов на улицах Москвы. По сравнению с 2010 г. количество цветников в городе было увеличено почти в 2,5 раза. В этом году Москву украсят 53 млн цветов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичных цветниках всего было высажено 120 сортов однолетних и 150 сортов многолетних растений. В полсотни млн цветов также вошли 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов.

В столице также проходит самый масштабный фестиваль городского ландшафтного дизайна в России "Сады и цветы", в ходе которого Москву украсили более 500 тысяч растений, в том числе редкие в московских широтах японский цитрус, экзотический эксклюзивный крупномер фейхоа сочная и другие.