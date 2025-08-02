В регионе хотят создать экспериментальную систему защиты критической инфраструктуры от вражеских беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Ученые хотят создать на Сахалине экспериментальную систему защиты критической инфраструктуры от вражеских беспилотников. Для этого специалисты планируют установить на расстоянии 60 км две телескопические мобильные вышки и отслеживать сигналы всех дронов.

"Со дня на день ждем, на пароме едут телескопические мобильные вышки, будет создано два мобильных комплекса, и мы сможем мониторить. Планируем на объектах критической инфраструктуры потренироваться - <…> выставить их на территории порта, в радиусе 60 км, и будем видеть все, что находится в воздухе. Соответственно, уже через Росавиацию, есть документ подписанного постановления, где все беспилотники обязаны быть обеспечены ответчиками ГЛОНАСС. Получается, все беспилотники свои мы будем видеть на карте и чужие будем видеть", - сообщил журналистам первый заместитель директора Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН, генеральный директор АНО "Научно-производственный центр Крылья Сахалина" Виктор Грицаенко.

Он добавил, что в регионе не летают вражеские дроны, но специалисты ставят перед собой задачу контролировать безопасность.