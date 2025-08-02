В Москве впервые показали широкой публике кроссовер Lada Azimut

Автомобиль можно увидеть на фестивале "ПроДвижение", который проходит на ВДНХ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Автоваз" впервые представил широкой публике свой новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль можно увидеть на автомобильном фестивале "ПроДвижение", который проходит в Москве на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Автопроизводитель впервые показал новинку на полях ПМЭФ-2025 в июне. Как сообщал президент "Автоваза" Максим Соколов в интервью "Известиям", производство автомобиля планируется запустить в первой половине 2026 года.

В начальной комплектации автомобиль будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В будущем кроссовер также получит турбированную версию двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Также не фестивале можно увидеть другие модели, производимые "Автовазом". Среди них - полное семейство Lada Iskra, спортивные автомобили Lada, экспериментальные разработки и другие модели.