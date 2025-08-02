Возможен кратковременный дождь, ливень, гроза и ветер с порывами до 16 м/с

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с ожидаются до вечера субботы в некоторых районах Подмосковья. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального подразделения МЧС России.

"В ближайший час с сохранением до 20 часов местами на территории региона ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.

В пятницу синоптики повысили действующий в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности со среднего желтого до предпоследнего оранжевого из-за грозы с сильным ливнем и ветром. Отмечалось, что оранжевый уровень, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать до 09:00 мск субботы.