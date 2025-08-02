Также состоялся архиерейский молебен и возложение цветов к прихрамовому бюсту святого

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Паломнический выезд к 280-летию святого адмирала Феодора Ушакова стартовал в Москве, перед выездом состоялся архиерейский молебен и возложение цветов к прихрамовому бюсту святого, передает корреспондент ТАСС.

"Паломнический выезд в честь святого адмирала Феодора Ушакова уже стал живой духовной традицией, в которой соединяются история, вера и любовь к Отечеству. Мы сохраняем и чтим память о наших героических флотоводцах, которые не только побеждали в сражениях, но и укрепляли духовный и нравственный стержень народа. Святой праведный Феодор Ушаков был именно таким человеком - глубоко верующим, стойким, смиренным и мужественным. Он воспитывал своих матросов в благочестии, любви к Богу и ближнему, и эта духовная сила приносила великие победы", - произнес в своей речи митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, постоянный член Священного синода Русской православной церкви, почетный настоятель Духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в городе Москве (Левобережный).

Перед началом маршрута владыка совершил архиерейский молебен о воинах. "В этом году маршрут начинается с архиерейского молебна о воинах - тех, кто сегодня несет ратный подвиг во имя мира и безопасности нашей страны. Мы обращаем к Феодору Ушакову молитвы о мужестве, стойкости и здравии всех, кто сейчас на передовой", - сказал митрополит перед молебном.

После присутствующие возложили цветы к бюсту адмирала, расположенному около храма, и направились занимать места в транспорте.

По данным организаторов, в ходе четырехдневного выезда паломники преодолеют около 1800 км и посетят ключевые места биографии адмирала, в числе которых Ярославль, Нижний Новгород и город Темников, в котором долгое время проживал адмирал. Завершится выезд 5 августа богослужением в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова города Саранска в день памяти святого.

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