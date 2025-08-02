Русский Дом в Валлетте принял участие в формировании раздела, посвященного Советскому Союзу, предоставив экспонаты и подготовив экскурсию "От Мальты до Ялты"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мемориальные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, открылись в Валлетте. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"В знаменитом госпитале Santa Infermeria, открытом еще во времена мальтийских рыцарей, открылась грандиозная выставка предметов времен Второй мировой войны. На ней представлены экспонаты, рассказывающие о странах, принимавших участие в самом масштабном конфликте всемирной истории", - сообщили в агентстве.

Как информировали в Россотрудничестве, Русский Дом в Валлетте принял участие в формировании раздела, посвященного Советскому Союзу, предоставив экспонаты и подготовив экскурсию "От Мальты до Ялты".

В агентстве рассказали, что во время посещения выставки командующим ВС Республики Мальты бригадным генералом Клинтоном О'Нилом директор Русского Дома на Мальте Ирина Переверзева познакомила гостей с наиболее значимыми экспонатами. В частности, особый интерес вызвал орден Отечественной войны, найденный на острове российскими соотечественниками.

"Мемориальные мероприятия продлятся в мальтийской столице три дня, во время которых участников ожидают лекции, концерты военных оркестров и военные реконструкции", - информировали в Россотрудничестве.