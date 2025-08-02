Им рассказали о государственных символах России, сообщил директор республиканского филиала российского общества "Знание" Артур Болатов

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Мастер-классы, выставку оружия и лекции о государственных символах России провели в Черкесске для иностранных студентов в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил ТАСС директор филиала российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии Артур Болатов.

"Их посетили 200 студентов из Индии, обучающиеся в Северо-Кавказской государственной академии (СКГА). Мероприятие организованно совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и приурочено ко Дню Воздушно-десантных войск, Дню государственного флага России, который будет отмечаться 22 августа. Лекторы общества "Знание" рассказали об истории главных символов нашей страны, провели различные мастер-классы и викторины", - сказал собеседник агентства.

Во дворе первого общежития СКГА развернулась также выставка оружия, здесь же были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей, разборке-сборке оружия.