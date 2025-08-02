Он открылся в кинотеатре "Иллюзион" психологической драмой "Бестиарий"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль индонезийского кино открылся в столичном кинотеатре "Иллюзион". Как сообщили ТАСС в "Роскино", фильмом открытия стала психологическая драма "Бестиарий".

Гостями церемонии открытия стали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол республики Индонезии в РФ и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Тавареш, замгендиректора "Газпром-медиа холдинга", член Совета директоров "Роскино" Юлия Голубева, генеральный директор "Арт пикчерс дистрибьюшн", Анастасия Корчагина, генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова и другие гости. Представить индонезийское кино российскому зрителю прилетели режиссер фильма "Бестиарий" Хулио Рионалдо и продюсер Фадиль Абимантра.

Швыдкой отметил, что отношения России и Индонезии сегодня охватывают широкий спектр связей. "Это политика, экономика, наука, образование, культура. Индонезия - важнейший партнер России, это страна, где делают хорошее кино, помимо всего остального. Фестиваль индонезийского кино - конечно же, не последний в России, и также, я уверен, что российский кинематограф займет достойное место на экранах и онлайн-платформах, которые существуют сегодня в Индонезии. Индонезия и Россия - это большие рынки, вместе - почти полмиллиарда человек. Такие мероприятия взаимовыгодны для нашего кинематографического сотрудничества", - сказал он на открытии.

В свою очередь Жозе Антонио Морато Тавареш выразил надежду, что фестиваль станет первым шагом к развитию новых направлений сотрудничества, и все больше индонезийских фильмов будет демонстрироваться в России, а российских фильмов - в Индонезии. "В этом году сотрудничество России и Индонезии получило новый вектор взаимодействия, наши отношения выведены на уровень стратегического партнерства, и, безусловно, взаимодействие в культурной отрасли является одним из стратегически важных направлений, которому мы планируем и в дальнейшем уделять приоритетное внимание", - отметил он.

Эльза Антонова отметила, что 5 июля в Индонезии с успехом прошли показы российского кино. В Джакарте состоялся "День российского кино Индонезия 2025", организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры России. "Индонезийская публика с большим воодушевлением посмотрела несколько российских фильмов разных жанров: кассовые блокбастеры и авторское кино", - отметила она.

Показы в рамках фестиваля продлятся до 3 августа. Зрители также увидят научно-фантастическую картину "Череп", мистическую комедию "Мальчик с движущимся изображением", фэнтези "Подчеркнутые пробелы" и хоррор "Кошмар".