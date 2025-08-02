Разин не смог обжаловать решение суда об отказе в правах на песни "Лакового мая"

Областной суд Оренбурга оставил в силе вердикт от 6 марта и не удовлетворил апелляционную жалобу

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Областной суд Оренбурга оставил в силе решение Промышленного районного суда, в котором он отказал Андрею Разину в правах на песни группы "Ласковый май". Решение опубликовано на сайте суда.

"На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила: решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 6 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - указано в решении.

В ноябре 2024 года Разин обратился с заявлением о нарушении его авторских прав. По его словам, в реестре РАО зарегистрированы две песни под названием "Розовый вечер", в которых использована его музыка и название произведения.

В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни группы "Ласковый май". Как установил суд, автор текстов Сергей Кузнецов передал права на композиции исполнителю Юрию Шатунову. Гражданский иск о защите авторских прав был подан к вдове Шатунова Светлане. Третьим лицом в деле выступала мать Кузнецова Валентина.

Юрий Шатунов, бывший солист "Ласкового мая", умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов умер в ноябре того же года.