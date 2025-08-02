В ведомстве предупредили, что на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Сильные дожди с градом и ветром ожидаются в Карачаево-Черкесии до конца дня и в ближайшие трое суток, сообщает ГУ МЧС по республике.

"До конца суток 2 августа, 3-5 августа местами в КЧР ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что на реках республики возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема.