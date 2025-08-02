Останки семерых участников Курильской десантной операции захоронят на острове

Только у одного из семи солдат, останки которых обнаружили участники поисковой операции, была подписанная ложка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Поисковики за год нашли на острове Шумшу останки семи советских солдат, участвовавших в Курильской десантной операции. Их захоронят рядом с сослуживцами - Героями Советского Союза, которые погибли во время штурма острова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"18 августа планируется открытие первого этапа мемориального комплекса с инсталляцией, работы на завершающем этапе. Мы осмотрели место, где будет проходить военно-историческая реконструкция высадки десанта на Шумшу. В ней будет задействовано порядка 150 человек. Определили место, где пройдет церемония захоронения останков солдат, которые обнаружили поисковики во время экспедиции этого года", - цитируют в пресс-службе первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова.

Только у одного из семи солдат, останки которых обнаружили участники поисковой операции, была подписанная ложка. "Сейчас с ней работают специалисты, чтобы установить фамилию бойца, которая на ней нанесена. На Шумшу уже есть существующий мемориал, братская могила, где похоронены Герои Советского Союза, которые погибли во время штурма острова. Это будет символично, что вновь обнаруженные бойцы будут лежать рядом со своими товарищами. Захоронение пройдет в торжественной обстановке, с участием салютной и знаменной групп, почетного караула и почетных гостей, которые отдадут дань памяти павшим героям", - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения "Поисковое движение России", руководитель международной поисковой экспедиции "По следам Курильского десанта" Артем Бандура.

Представители творческой мастерской "Невский баталист" возводят на Шумшу уличную экспозицию - они поставят на бетонные постаменты конструкции из кортена - легированной стали, с изображениями, посвященными высадке десанта, бою с японскими противниками. "Также гости увидят композицию из фигур солдат, выполненных в натуральную величину. Одна из таких композиций - воплощение реальной фотографии, сделанной в августе 1945 года. На ней изображены советские морские пехотинцы на фоне подбитого японского танка", - рассказал представитель творческой мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

Накануне в Москве Российское военно-историческое общество представило первый художественный памятник, посвященный 80-летию Курильской десантной операции. Скульптор Маргарита Фомина постаралась запечатлеть решающую минуту и "последний прыжок" морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева, которые в первый день высадки отряда закрыли своими телами вражеские амбразуры. Четырехметровый бронзовый монумент будет установлен на Шумшу к 18 августа 2025 года. Он станет прологом к масштабному мемориалу, посвященному Победе Красной Армии над войсками милитаристской Японии в последнем бое Второй мировой войны.