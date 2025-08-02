На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри до понедельника. На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Экстренное предупреждение. По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 2-3 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. 3 августа в отдельных районах ожидается очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб. Возможно обрушение слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падение деревьев. Рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями, не находиться под линией электропередачи.