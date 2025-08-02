В Киришах отметят 98-летие Ленинградской области

Праздничный день начался с церемонии возложения цветов к стеле "Город воинской доблести"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Семейный и гастрономический фестиваль, выставка-ярмарка, а также концерт и фейерверк пройдут в Киришах в рамках празднования 98-летия Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Нашей области исполнилось 98 лет - всего два года до столетия! За этот век мы пережили множество ярких и драматических событий. Ленинградцы всегда проявляли патриотизм, стойкость и силу духа. Сегодня лучшие представители региона участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Россию. На родной земле у них надежный тыл", - говорится в сообщении.

Начался праздничный день с церемонии возложения цветов к стеле "Город воинской доблести".

"Жители региона заслуженно гордятся ратными и трудовыми подвигами старших поколений, отстоявших свою малую родину в самые непростые времена, заложивших надежную основу для его процветания. Здесь бережно относятся к историческому и культурному наследию, уникальным археологическим и архитектурным памятникам, удивительным природным богатствам, сосредоточенным в многочисленных заповедниках и заказниках", - поздравила ленинградцев председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Для семей с детьми будет организован семейный фестиваль "День Детства".

На гастрономическом фестивале "Калейдоскоп вкуса" можно будет попробовать блюда от местных поваров и национальных кухонь.

В центре города развернутся выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел "Город мастеров" и фермерская ярмарка "Ленинградский гастроном": изделия традиционной росписи и резьбы по дереву, керамика, вышивка, киришское кружево, а также сыр, колбасы, мед и сидр от фермеров со всех уголков Ленинградской области.

Жителям и гостям города впечатления и эмоции подарят праздничный концерт "Кириши- наш дом" и вечерняя развлекательная программа.

Завершится День рождения Ленинградской области фейерверком.