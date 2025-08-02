В Донецке День ВДВ отметили автопробегом

Десантники также возложили венки к памятнику легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. День Воздушно-десантных войск (ВДВ) отметили в Донецке ДНР автопробегом и возложением цветов, передает корреспондент ТАСС.

Празднование началось утром с автопробега. Несколько десятков машин с флагами России, ДНР проследовали от Мариупольской развилки до центральной площади им. Ленина, где прошло торжественное построение и поздравление ветеранов. Далее колонна направилась к памятнику легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову, где прошло возложение цветов и встреча десантников.

"На данный момент сообщество десантников Донецка насчитывает несколько сотен человек. Раньше было больше, но, увы, во-первых, многие на службе, во-вторых, некоторых с нами уже в живых нет. Нас стало меньше, но мы стали крепче. Нас объединяет наше общее дело, нас объединяет то, что мы - десантники, несмотря на возраст и даже пол, потому что у нас есть девчонки-десантницы", - сказал ТАСС председатель Донбасской региональной общественной организации ветеранов СВО Евгений Гриценко.

Всего собралось более полусотни человек. "Братство очень большое, очень много ребят воюет, поэтому здесь так мало людей. В основном все ребята поднялись [на фронт]. Пришли сюда дань памяти, уважения Маргелову отдать, всегда приносим цветы", - сказал ветеран Владимир Головещенко.

Многие пришли на праздник с семьями и боевыми товарищами. "Я готовила ребят к ВДВ. Я работала в ДОСААФ, пять лет готовила, это было перед 1990-м, еще и в 1991-1992-м. С ребятами собираемся, ребята-парашютисты Донецкого авиационного-спортивного клуба сюда пришли, не вижу своих ребят с "Востока", наверно, позже подойдут. Вообще каждый год мы встречаемся с тех пор, как открыли памятник. На открытие памятника мы прыгали здесь, нам удалось в 2015-м году выполнить прыжочек", - отметила ТАСС инструктор парашютно-десантной подготовки, председатель Федерации парашютного спорта ДНР Нина Очеретяная, которая совершила 5 тыс. прыжков с парашютом.

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 95-летие со дня образования.