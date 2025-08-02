Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что перемещение между населенными пунктами Щербинки, которые разделены железнодорожными путями, станет безопаснее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пешеходный переход под путями метро МЦД-2 открылся в столичном районе Щербинка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это значимое событие для многих жителей района. Переход расположен между станциями Щербинка и Остафьево, которыми ежедневно пользуются тысячи людей. <…> Переход просторный, его ширина - 4 метра, длина - больше 90", - говорится в сообщении.

Мэр столицы добавил, что перемещение между населенными пунктами Щербинки, которые разделены железнодорожными путями, станет безопаснее. Благодаря новому пешеходному переходу также можно будет быстрее добираться до остановок городского транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной.