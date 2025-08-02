Официальный представитель МВД пздравила тех, кому покровительствует Илья Пророк

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила десантников с 95-летием со дня образования Воздушно-десантных войск и поблагодарила их за доблесть и "освобождение мира от нечисти".

"С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня - по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Спасибо, наши!", - добавила Захарова.

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 95-летие со дня образования.