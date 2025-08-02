Подробности раскрыли в Государственном академическом театре имени Моссовета

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер и педагог Юрий Еремин умер после продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в Государственном академическом театре имени Моссовета.

"Это случилось после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

О смерти Еремина стало известно 1 августа: народный артист РСФСР умер в возрасте 81 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения, прощание с Ереминым пройдет в стенах Театра Моссовета. Решается вопрос о дате проведения церемонии.

О режиссере

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне (Московская область). В 1971-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса народного артиста РСФСР Павла Хомского (1925-2016). Режиссером Театра Моссовета является с 2010 года.

В числе спектаклей Еремина - "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Серебряный век" по пьесе Михаила Рощина, "Муж, жена и любовник" по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги и другие работы.