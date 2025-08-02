Прокуратура Украины обвиняет Александра Гусева в финансировании и передаче необходимого оборудования ВС РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Обвинения в поддержке Вооруженных сил России заочно выдвинуты на Украине губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"Органы прокуратуры Украины заочно выдвинули обвинения губернатору Воронежской области РФ", - сообщается в Telegram-канале офиса.

Прокуратура Украины обвиняет Гусева в финансировании и передаче необходимого оборудования ВС РФ.

Губернатор находится в санкционных списках США, Украины, Канады, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.