Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, отмечает МВД

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мошенники звонят якобы из военкомата для обмана граждан и получения доступа к их аккаунту на портале госуслуг, сообщает УБК МВД РФ.

"С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования реестра электронных повесток", - говорится в сообщении.

В ходе общения мошенники просят потенциальную жертву назвать СМС-код, приходящий в сообщения. С его помощью они получают доступ к аккаунту на "Госуслугах".

"Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если от вас кто-либо требует сообщить код из СМС, сразу же прекращайте разговор", - подчеркнули в МВД.