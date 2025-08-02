Реставраторы привели в порядок, в частности, белокаменный цоколь и лестницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Реставрация фасадов дворца Николая Дурасова была завершена в музее-усадьбе Люблино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Реставраторы привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы и их ограждения. Промыли скульптуру, венчающую купол. Отреставрированы колонны и потолки галерей-колоннад, барельефы на античную тематику, расчищен лепной декор и устранены мелкие трещины. Кроме того, специалисты заменили водосточные трубы, окрытия карнизов и оконные отливы", - говорится в сообщении.

Во время работ залы дворца, где сохранились подлинные росписи потолков и стен, не закрывали для посетителей, добавил мэр Москвы.

Власти Москвы с начала текущего года выдали свыше 500 разрешений на приведение в порядок объектов культурного наследия, сообщал ранее Собянин.