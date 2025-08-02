Скульптура посвящена всем воинам-десантникам, сообщил глава республики Радий Хабиров

УФА, 2 августа. /ТАСС/. Памятник Герою России Максиму Серафимову, погибшему в первые дни СВО, открыли в парке "Патриот" в Башкирии. Скульптуру создал Салават Щербаков, написал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

"В День Воздушно-десантных войск в парке "Патриот" мы открыли памятник Герою России Максиму Серафимову. Командир группы спецназа 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения совершил свой подвиг в первые дни СВО. Это яркий, красивый, умный парень, настоящий воин, который ценой жизни спас своих товарищей", - написал Хабиров.

Мемориал создал народный художник России Салават Щербаков. Серафимов изображен стоящим на постаменте с автоматом в руках. Скульптура посвящена всем воинам-десантникам, которые защищали страну и продолжают выполнять свой долг, отметил глава региона.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Серафимову посмертно присвоено звание Герой России. 1 августа 2022 года Хабиров передал Золотую Звезду героя родителям Максима Серафимова. Указом главы Башкортостана парку "Патриот" присвоено имя Максима Серафимова. 1 сентября 2022 года на фасаде уфимской школы № 40, в которой учился Серафимов, открыли мемориальную доску в честь героического выпускника.