В Москве в Парке Горького отмечают День ВДВ

Для гостей подготовлен торжественный концерт, на котором поют военные песни

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Празднование Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходит в столичном Парке Горького, передает корреспондент ТАСС.

На парковке у входа в Парк Горького собралось много машин и мотоциклов с флагами ВДВ. Вокруг можно увидеть большое количество десантников с семьями. Для гостей парка подготовили торжественный концерт, на котором поют военные песни.

"Мероприятие проходит в рамках разумного, достойного. Концерт очень нравится, ребята объединяются здесь", - рассказал один из гостей парка военнослужащий Сергей. Он пришел на празднование с двумя сыновьями, одетыми, как и отец, в тельняшки.

© Эмиль Вильданов/ ТАСС

Сергей подчеркнул, что "братство" среди десантников продолжает оставаться крепким сквозь года.

Среди десантников присутствовали участники специальной военной операции (СВО). Бойцов поздравили со сцены и пожелали чистого неба над головой.

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 95-летие со дня образования.