В госпитале им. Вишневского вручили дипломы и госнаграды участникам СВО

Двум военнослужащим вручили медали в их профессиональный праздник - День Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дипломы о прохождении дополнительного профобразования, государственные и ведомственные награды военнослужащим - участникам СВО вручил в госпитале им. Вишневского временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров (ГУК) Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров.

"Одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны России является социальная поддержка участников СВО и членов их семей, решение вопросов реабилитации и дальнейшего прохождения военной службы тех, кто получил ранения. Для этого в госпитале созданы реабилитационно-образовательные центры, в которых наряду с лечением и протезированием вам предоставлена возможность пройти обучение и подготовку на новую специальность, чтобы по окончании лечения вы могли встать в строй и продолжить военную службу уже на новых воинских должностях", - указал он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что уникальный боевой опыт участников СВО и их знания востребованы как для повышения профессионального уровня военнослужащих, так и для военно-патриотического воспитания молодежи.

Дипломы об окончании профподготовки по специальности "Мобилизационная работа в военных комиссариатах", а также государственные и ведомственные награды были вручены 33 военнослужащим, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу", а также ведомственные награды "За боевые отличия" и "Участнику специальной военной операции".

Отдельные слова благодарности Бобров выразил медицинскому персоналу, врачам и медсестрам за их работу. "Отдельные слова благодарности - коллективу госпиталя. Это врачи, медицинские работники, младший медицинский персонал. Хочу искренне поблагодарить за их терпение, внимание и тепло, которое они отдают каждому", - подчеркнул врио начальника ГУК. За личный вклад в восстановление здоровья участников спецоперации, а также за высокий профессионализм девять медицинских работников были удостоены медали Луки Крымского, а одна из врачей - звания заслуженного врача РФ.

В День ВДВ

Двум военнослужащим вручили медали в их профессиональный праздник - День Воздушно-десантных войск. Генерал-лейтенант отметил, что сегодня ВДВ исполняется 95 лет со дня образования, и на протяжении этих лет Воздушно-десантные войска выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, укреплению его обороноспособности. "ВДВ выполняет множество задач, особенно сейчас, в период специальной военной операции", - добавил врио начальника ГУК.

Военнослужащий ВДВ младший лейтенант Максим Грачев отметил, что государство делает очень правильно, что организует переподготовку для военнослужащих с инвалидностью, но подчеркнул, что таковым себя не считает. "Это правильное решение, потому что я очень хотел служить дальше, но в бой не смогу пойти. Поэтому этот вариант для меня просто сказочный, потому что я готов продолжить службу и делиться своим боевым опытом", - указал он.

Грачев в День ВДВ также обратился к своим товарищам и сослуживцам: "Мужики, вы все знаете, ничего не бойтесь, победа будет за нами. Вы знаете, Бог всегда с нами".