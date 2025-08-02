В Волгоградской области начал работу военно-исторический лагерь "Страна Героев"

Его первая смена объединила 850 школьников из 72 регионов России

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Первая смена лагеря "Страна Героев" Российского военно-исторического общества, который в День ВДВ начал работу под Волгоградом, объединила 850 талантливых школьников из 72 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"В День ВДВ в Волгоградской области начал работу всероссийский военно-исторический лагерь "Страна Героев". Участниками торжественной церемонии открытия первой смены лагеря Российского военно-исторического общества стали 850 талантливых школьников из 72 регионов страны. Всего в волгоградском оборонно-спортивном лагере "Авангард" состоятся две смены федерального проекта, они объединят 1 700 ребят, прошедших конкурсный отбор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении 14 дней участники пройдут программу, направленную на патриотическое воспитание, изучение истории и сохранение исторической памяти, командообразование и развитие лидерских качеств. Практические навыки пилотирования дронов школьники получат на учебном полигоне для БАС, военно-тактические игры пройдут на действующем полигоне войсковой части и на территории тактического городка. Инструкторы проведут ребятам также занятия по основам парашютной подготовки на территории авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" имени А. М. Числова.

Для всех участников организована выездная экскурсионная программа в рамках проекта "Дороги Победы" совместно с АНО "Агентство развития внутреннего туризма". Также юные патриоты пообщаются с Героями России Дмитрием Воробьевым и Степаном Беловым, олимпийскими чемпионками Светланой Мастерковой и Софьей Великой, журналистом и военкором Александром Малькевичем.

"Страна Героев" реализуется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Путевка в лагерь стала поощрением для талантливых ребят, активно участвующих в образовательных, патриотических, спортивных, добровольческих и медиапроектах. Организаторами "Страны Героев" является Российское военно-историческое общество при участии администрации Волгоградской области. С момента старта проекта в 2019 году уже более 30 тыс. ребят стали его участниками, высоко оценив программу лагеря.