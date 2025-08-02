В реконструкции участвовали 180 человек, сообщил инициатор и руководитель проекта Владимир Волков

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт", собравший в Карачаево-Черкесии (КЧР) более 200 человек из России, Белоруссии и Киргизии, завершился в субботу реконструкцией высокогорных боев за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС инициатор и руководитель проекта Владимир Волков.

Историческое действие развернулось на Софийской поляне поселка Архыз.

"За Кавказ в 1942-1943 годах шли очень ожесточенные сражения. Частью ежегодного фестиваля в память о доблестных солдатах Красной армии является реконструкция боев тех времен, в том числе высокогорных. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества среди известных эпизодов - подвиг минометчика Шарипа Васикова и освобождение перевала Басса", - сказал собеседник агентства.

В реконструкции в Архызе участвовали 180 человек. "Она стала самой массовой за девятилетнюю историю "Заоблачного фронта" в России. В этом году впервые задействовали боевую технику, в частности, бронетранспортер и минометы", - отметил Волков.

Фестиваль "Заоблачный фронт" открылся в КЧР 17 июля и объединил более 200 поисковиков и реконструкторов из 16 регионов России, Белоруссии и Киргизии.

Одно из крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны - битва за Кавказ, она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. В горах современной Карачаево-Черкесии самые высокогорные и тяжелые сражения шли на Марухском, Клухорском, Санчарском, Нахарском перевалах. В память о стоявших насмерть за горные перевалы советских солдатах в 1968 году на трассе, ведущей в курортный поселок Домбай, построили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа - единственный в Северо-Кавказском федеральном округе архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией.