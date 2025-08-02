В некоторых районах Московского региона выпало больше месячной нормы осадков

В частности, в Новой Москве выпало 36 мм, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. 43 мм осадков, что существенно больше месячной нормы, выпало в течение 1 и 2 августа во Внуково, при этом в Волоколамске в пятницу за 12 часов выпало 44 мм осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь очень много осадков выпало во Внуково - 43 мм, это существенно больше половины месячной нормы. В Домодедово выпало 26 мм, а вот в Шереметьево - всего-навсего 7 мм. Очень много осадков выпало в пятницу днем в Волоколамске, за 12 часов - 44 мм, а в Можайске, который совсем рядом, всего 2 мм и за день, и за ночь. В Новой Москве выпало 36 мм, на юге Московского региона выпало 32 мм", - сказал он.

При этом в Москве, в Тушино, выпало всего 10 мм, на Балчуге - 12. "Очень по-разному выпали осадки. Прошли мощные, залповые дожди, но пятнистые и фрагментарные. Это действительно очень необычная ситуация", - завершил он.