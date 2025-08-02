Выдачей занимаются четыре волонтера, сообщил оперштаб Краснодарского края

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Власти Темрюкского района Краснодарского края открыли вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту две точки выдачи бутилированной воды для поддержки находящихся в очереди путешественников. Об этом сообщил оперштаб региона.

Ранее со ссылкой на Минтранс РФ сообщалось, что все посты досмотра на Крымском мосту после временной остановки движения задействованы на 100%, со стороны Тамани и Керчи наблюдаются скопления машин. Задержки на досмотре прогнозируются специалистами до 3 августа.

"По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на этом участке установлены 11 биотуалетов.

По данным Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту, по состоянию на 17:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 транспортных средств, время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 460 транспортных средств, время ожидания около двух часов.