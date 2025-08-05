Владыка Тихон: при Сретенском монастыре создадут центр реабилитации бойцов СВО

Также в Печорах завершается создание первого в России православного реабилитационного центра для участников специальной военной операции

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Центр реабилитации военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, планируется создать в Москве при Сретенском монастыре, об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе заседания благотворительного фонда "Христианское милосердие", состоявшегося в Псковской области.

"Нам надо обратиться к [Сергею] Собянину (мэр Москвы - прим.ТАСС), ближе к концу осени, чтобы сделать это же в Москве при Сретенском монастыре. Земля у нас есть, мы ее отдаем. Ее немного, но она прямо напротив монастыря. Сделать многоэтажный дом. Та же самая история, что и в Печорах, и в Херсонесе", - сказал владыка Тихон.

Он также отметил, что нужно подумать над названием центра, так как слово "реабилитационный" - "тяжелое, медицинское, не вдохновляющее". "Мы сделали молодежные центры в Крыму "Точка опоры". Всем нужна точка опоры, по сути это Бог для всех. Нам надо не торопясь всем подумать <..> как этот центр назвать: "Дом ветеранов" может быть, "Созвездие стойких", "Живи побеждая". Должно быть напоминание о преодолении. Может быть, какой-то религиозный смысл ненавязчивый, но жесткий, дать. И это будет наш универсальный центр: в Печорах, Москве, в Крыму", - добавил владыка Тихон.

В Печорах завершается создание первого в России православного реабилитационного центра для участников СВО. Его площадки во вторник посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда "Христианское милосердие", руководитель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.