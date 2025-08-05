В МВД рассказали, кто составляет большинство в реестре контролируемых лиц

Порядка 50% из них составляют мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов о праве на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России, сообщили в миграционной службе ведомства

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, а также на осуществление трудовой деятельности, составляют порядка 50% лиц, которые внесены в реестр контролируемых. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

"Порядка 50% лиц, сведения о которых содержатся в реестре, - мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, а также на осуществление трудовой деятельности", - сказали в миграционной службе.

В МВД напомнили, что 5 февраля в России был запущен реестр контролируемых лиц. Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения в Российской Федерации, подлежат включению в данный реестр.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получить другие услуги, которые требуются в повседневной жизни.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, а также за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами установлена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за эти правонарушения для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юридических - 800 тыс. рублей. Оказание услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, в том числе в сфере образования, также считается административным правонарушением. Размер штрафа для физических лиц составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.