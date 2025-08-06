Специальный репортаж был снят в курском приграничье корреспондентами ТАСС, которые освещали события, связанные с военными преступлениями украинских боевиков с первого дня — 6 августа 2024 года. За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76 тыс. военнослужащих. Многие из украинских солдат оказались в плену. В материал вошли свидетельства девяти пленных, которые рассказали ТАСС о преступлениях украинских военных на курской земле, уникальные кадры, снятые корреспондентами ТАСС, и интервью исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна.

"Это не просто нарушение нашей территориальной целостности, вэсэушники — а их было очень много — вели себя как настоящие оккупанты. Они во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны", — пояснил в специальном репортаже ТАСС Александр Хинштейн.

© ТАСС

Один из тех, кто пришел с оружием на курскую землю, — уроженец Харьковской области Сергей Токаренко. Он рассказал руководителю военной редакции ТАСС Гулие Леваненковой о том, что после мобилизации проходил обучение в течение недели, затем в составе отряда ВСУ их "вывезли в поля, там, где идут бои". Сейчас Токаренко оправдывается, говорит, что не хочет сидеть в тюрьме, и рассказывает о медицинских натовских аптечках с наркотическими препаратами, которые поставляли в его отряд. Правда, по словам бывшего военнослужащего, наркотики заблаговременно забирали себе командиры, а солдатам доставались обычные медикаменты.

На видеокадрах, снятых корреспондентами ТАСС, зритель увидит следы преступлений украинских военнослужащих — разрушенные дома мирных жителей, сожженный православный храм. Накануне глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил в интервью газете "Комсомольская правда", что в результате вторжения ВСУ в Курскую область свыше 330 человек погибли и более 550 получили ранения. Ранее в СК сообщали, что следователи признали более 57 тыс. жителей Курской области потерпевшими от преступлений украинских военнослужащих.

© ТАСС

Бастрыкин перечислил страны, граждане которых участвовали в нападении на Курскую область. "Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество", — заявил он.

Слова главы СК подтверждают сами украинские военнопленные, которые сталкивались с иностранными наемниками, в частности с выходцами из Латинской Америки.

Один из соавторов специального репортажа, руководитель отдела военной информации Объединенной военной редакции ТАСС Валерий Стурит пояснил, где именно были взяты украинские пленные.

Руководитель отдела военной информации Объединенной военной редакции ТАСС Валерий Стурит © ТАСС

"Пятеро из них были взяты в Курской области во время вторжения, четверо — в Харьковской и Сумской, но их подразделения участвовали в атаке на российский регион", — рассказал Стурит.

Преступления подразделений ВСУ, которые вторглись в Курскую область, не имеют срока давности, заявил ТАСС исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

"И так же, как после Великой Отечественной войны десятилетиями продолжали находить, изобличать пособников нацистов, карателей, власовцев, палачей, я не сомневаюсь, что так же через годы правосудие будет находить тех, кто измывался над нашими людьми, тех, кто пытал, тех, кто убивал стариков, женщин. Я вижу в этом определенную историческую цикличность", — сказал Хинштейн, слова которого вошли в специальный репортаж ТАСС.

В материале использованы кадры Минобороны России, ФСБ России, СК России.