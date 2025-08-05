Она объединит более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Масштабная патриотическая акция по увековечиванию памяти без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов Карельского фронта стартовала в Карелии. Она объединит более 200 сотрудников органов принудительного исполнения из 50 регионов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"5 августа в Медвежьегорском районе состоялась церемония открытия Всероссийской "Вахты памяти ФССП России - 2025" "Карельский фронт". В патриотической акции на территории Карелии примут участие свыше 200 сотрудников Федеральной службы судебных приставов из более чем 50 регионов России. Раскопки проведут в районе поселка Падун, деревни Чебино и озера Хижозеро", - сказано в сообщении.

От имени главы региона Артура Парфенчикова участников "Вахты памяти ФССП" поприветствовал заместитель руководителя республики по внутренней политике Роман Голубев. Он отметил, что акция приобретает особенное значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

"Для нас - большая честь и ответственность принимать столь масштабное федеральное мероприятие. В ближайшие дни общими усилиями представители многих субъектов нашей страны продолжат на территории Карелии работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга", - подчеркнул Голубев.

Поисковая экспедиция продлится до 14 августа и пройдет во взаимодействии с Союзом поисковых отрядов Карелии.

О Карельском фронте

Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.