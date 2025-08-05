По данным газеты, около 17 тыс. жителей города будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. жителей Дрездена (федеральная земля Саксония) на востоке ФРГ будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом пишет газета Sächsische Zeitung.

По информации издания, в истории города это самая масштабная эвакуация, связанная с обнаружением снаряда времен Второй мировой войны. В районе эвакуации, как указывает газета, расположены администрация города, полицейское управление, несколько музеев, детских садов, а также домов престарелых.

Бомба была обнаружена во вторник во время проведения строительных работ на мосту Каролабрюке. Как отмечает Sächsische Zeitung, 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны планируется обезвредить в среду.

В середине сентября прошлого года в Эльбу обвалился стометровый участок моста Каролабрюке с трамвайными путями и пешеходной зоной. В результате произошедшего никто не пострадал. Обрушение моста также повредило две крупные линии централизованного теплоснабжения, однако впоследствии оно было восстановлено. Как отмечала газета Bild, частичное обрушение моста могло быть вызвано реагентом, который использовали для посыпки дорог зимой во времена ГДР.