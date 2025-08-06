Работы планируют завершить 9 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Дорожники начали обустраивать путь для объезда места обрушения на участке федеральной трассы "Лена" в Амурской области. Работы планируют завершить 9 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Лена".

"Начаты работы по устройству объездной дороги. Планируется завершить их 9 августа. Автомобильного сообщения пока нет, но есть железнодорожное", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас транспорт останавливают у Тынды и Соловьевска, где имеется вся необходимая инфраструктура для водителей. Критического скопления транзитного транспорта в этом районе не наблюдается.

Обвал на участке федеральной трассы "Лена" произошел днем 5 августа. Предварительная причина - размытие дорожного полотна из-за обильных осадков. Ограничение движения для всех видов транспорта с 39-го по 160-й км было введено с 16:15 (10:15 мск - прим. ТАСС) 5 августа. Ориентировочное время снятия ограничения - 10:00 (04:00 мск) 9 августа. В Тындинском округе из-за происшествия был введен режим ЧС.