В ближайшие дни температура воздуха в регионе будет на 4–6 градусов ниже нормы

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Новосибирской области в ближайшие дни ожидается на 4-6 градусов ниже нормы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

"Погоду будут определять циклонические образования большой вертикальной протяженностью, прогнозируются дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы, очаг "холода" со средней температурой ниже нормы на 4-6 градусов сохранится в Новосибирской области. Температура воздуха ожидается в ночные часы плюс 3-10 градусов, днем от 14 до 20 градусов тепла", - сообщили в ведомстве.

Начиная с 10 августа в атмосфере произойдет перестройка процессов, температурный фон будет постепенно повышаться.