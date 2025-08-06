Илья Кукарин добавил, что план сбежать и сдаться военнослужащим России у него появился сразу после прибытия в воинскую часть

МОСКВА, 6 августа /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Илья Кукарин рассказал в беседе с ТАСС, что сбежал из части ради того, чтобы сдаться и получить военно-политическое убежище в РФ.

"Получить военно-политическое убежище. Я же для этого сюда и пришел", - сказал он, не без волнения спросив, вернут ли его на родину в рамках обмена.

Кукарин пояснил, что план сбежать и сдаться российским военнослужащим у него появился сразу после прибытия в воинскую часть. Сбежать помогло то, что он был из числа офицеров и сослуживцы ему доверяли. Своими планами он не делился ни с друзьями, ни с родителями: "Потому что в первую очередь военнослужащие - представители ТЦК приехали бы к родителям и спрашивали, где я. И чтобы обезопасить родителей я им не говорил, где я и куда ушел".

Решение сбежать из воинской части украинский военный принял, чтобы не служить в армии и получить в России военно-политическое убежище. Поймав попутку возле соседнего села, он доехал до трассы, откуда на маршрутке добрался до Киева и оттуда на попутке до населенного пункта в Сумской области. Чтобы дойти до границы России и Украины ему пришлось скрываться от дронов и переплыть реку, а возле контрольно-пропускного пункта его остановили военнослужащие РФ и взяли в плен.

"Если есть возможность остаться в России и получить военно-политическое убежище, я бы остался в России и устроился на работу или грузчиком, или водителем такси, или водителем, где бы взяли - туда и пошел бы работать", - подытожил он.