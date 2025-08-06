Самолет, предположительно, Уиткоффа вошел в воздушное пространство РФ

Борт пересек в европейской части маршрута воздушное пространство Норвегии, Швеции и Латвии и проходит над Смоленской областью

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самолет, предположительно, Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Россией. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Самолет Bombardier Global 7500 вылетел ранее из международного аэропорта Форт-Лодердейл - Голливуд в штате Флорида. Борт уже пересек в европейской части маршрута воздушное пространство Норвегии, Швеции и Латвии и проходит над Смоленской областью. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

Ранее Трамп заявил, что решение о вводе импортных пошлин в отношении РФ будет принято по итогам переговоров Уиткоффа с руководством РФ.

Несколько источников ТАСС, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать 6 августа. Трамп ранее также заявил, что Уиткофф может поехать в РФ на этой неделе, в среду или четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не исключает возможность встречи Путина и Уиткоффа.