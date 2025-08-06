По данным опроса сети гипермаркетов "О’Кей", 40% граждан РФ откладывают покупки к школе на последний момент

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 20% россиян стрессуют в период подготовки к новому учебному году. Причиной для переживаний становятся разногласия с детьми при выборе одежды, а также трудности при поиске необходимых товаров для школы, говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’Кей", с которым ознакомился ТАСС.

"Так, 19% респондентов признались, что испытывают стресс. Самое сложное, по их мнению, - договориться с ребенком, у которого свой вкус и желания (32%), а также найти все необходимое из школьного списка - удобную качественную форму (31%) и школьные принадлежности (18%)", - говорится в исследовании.

По данным опроса, 40% россиян откладывают покупки к школе на последний момент. "28% опрошенных россиян покупают школьные товары во второй половине августа, еще 12% за несколько дней до 1 сентября", - сказано в исследовании.

Как отмечают аналитики "О’Кей", только 10% россиян начинают готовить детей к школе заранее - весной и в начале лета. Еще 16% приступают к сборам в июле, когда ретейлеры расширяют ассортимент.

По данным сети, собрать в школу младшеклассника в 2025 году в среднем стоит 23,9 тыс. рублей. Набор старшеклассника обойдется в среднем на 20-25% дороже - 28,4 рублей.

Опрос проводился в социальных сетях и на сайте сети гипермаркетов "О’Кей". В нем приняли участие 1,5 тыс. человек со всей России.