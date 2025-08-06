После мощного землетрясения южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Изменение тектонической обстановки Камчатки и ее смещения необходимо учитывать при планировании строительства зданий и дорог в регионе. Таким мнением с ТАСС поделился директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

После мощного землетрясения, произошедшего 30 июля, южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра. Такое смещение сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения в японском регионе Тохоку в 2011 году.

"В результате сейсмической деятельности 30 июля произошли ряд природных событий: это цунами, извержение вулканов, смещение полуострова. В целом, ничего удивительного в этом нет, такие процессы нам известны после сильных сейсмособытий, но их нужно изучать. Полученные знания позволят нам делать карты районирования таких сейсмопроцессов - они делят территорию на зоны, выделяемые по балльности сейсмической интенсивности. Эти зоны определяют потенциальную сейсмическую опасность для различных районов, и используются при строительстве зданий и сооружений. Такие знания дают нам возможность понять, где безопасно строить дороги или дома в сейсмоактивном регионе", - сказал ученый.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.

Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.